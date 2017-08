THE WEATHER PREDICTION CENTER

COLLEGE PARK, MD

STORM SUMMARY MESSAGE

STORM SUMMARY NUMBER 6 FOR TROPICAL STORM HARVEY RAINFALL AND WIND NWS WEATHER PREDICTION CENTER COLLEGE PARK MD 1000 AM CDT SUN AUG 27 2017 ...TROPICAL STORM HARVEY OBSERVED RAIN TOTALS AND WIND REPORTS... FOR A DETAILED GRAPHICAL DEPICTION OF THE LATEST WATCHES...WARNINGS AND ADVISORIES...PLEASE SEE WWW.WEATHER.GOV THESE ARE THE MOST RECENT RAINFALL AND WIND REPORTS FROM TROPICAL STORM HARVEY. PLEASE REFER TO NHC FOR THE LATEST PUBLIC ADVISORIES ON HARVEY. ...SELECTED STORM TOTAL RAINFALL IN INCHES FROM 800 PM CDT THU AUG 24 THROUGH 900 AM CDT SUN AUG 27... ...LOUISIANA... LAKE CHARLES 11.5 SSW 3.78 SABINE 3.60 FORT POLK 2.28 IOWA 0.9 ESE 2.03 ...TEXAS... DAYTON 0.2 E 27.45 SANTA FE 0.7 S 27.42 SOUTH HOUSTON 4.0 SSW 24.54 LA MARQUE 1.8 E 24.53 LEAGUE CITY 2 W 22.08 BACLIFF 21.62 PEARLAND 3 NNE 20.84 BERRY BAYOU AT NEVADA AVENUE 19.52 BEAMER DITCH AT HUGHES ROAD 19.28 LA GRANGE 10.2 NW 18.89 HORSEPEN CREEK AT BAY AREA BOULEVAR 18.56 CIRCLE D-KC ESTATES 3.6 ESE 18.02 SUGAR LAND 1.0 W 17.97 CLEAR CREEK AT BAY AREA BLVD 17.84 MAGNOLIA 2.8 S 17.80 PASADENA 2 NW 17.72 WALLER 3.0 WSW 17.57 HOUSTON 1.4 NE 17.22 GOOSE CREEK AT BAKER ROAD 16.56 CLEVELAND 3.6 S 16.43 NEW ULM 5.1 S 16.14 PECAN GROVE 1 NNW 15.80 SMITHVILLE 15.77 ALVIN 3 SW 15.16 AUSTWELL 6 SSE 15.10 VICTORIA 2 SW 9.37 HOUSTON/HULL FIELD 7.33 CORPUS CHRISTI INTL ARPT 2.70 ...SELECTED PEAK WIND GUSTS IN MILES PER HOUR EARLIER IN THE EVENT... ...TEXAS... PORT ARANSAS 2 ENE 132 COPANO VILLAGE 1 ENE 125 LAMAR 2 SSW 110 ROCKPORT 1 S 108 TAFT 5 NNE 90 MAGNOLIA BEACH 8 ESE 79 EDNA 73 FLOUR BLUFF 4 ESE 72 ARANSAS PASS 7 SE 71 CLEAR LAKE SHORES 1 WSW 71 BRAZOS 451 70 PALACIOS MUNICIPAL AIRPORT 69 CORPUS CHRISTI NAS 5 SE 65 GANADO 7 S 64 LA WARD 64 BAYOU VISTA 13 E 61 NEW BRAUNFELS MUNICIPAL AIRPORT 58 QUINTANA 1 NE 58 SUGAR LAND MUNICIPAL AIRPORT 58 JONES CREEK 9 SW 55 LA MARQUE 2 E 55 FREEPORT 1 ESE 54 SAN LEON 19 E 54 MISSOURI CITY 1 SE 53 SAN ANTONIO INTL ARPT 53 WEBSTER 53 BERGSTROM INTL AIRPORT 52 GONZALES AIRPORT 52 NASSAU BAY 52 TEXAS CITY 4 ENE 52 THE NEXT STORM SUMMARY WILL BE ISSUED BY THE WEATHER PREDICTION CENTER AT 400 PM CDT. PLEASE REFER TO YOUR LOCAL NATIONAL WEATHER SERVICE OFFICE FOR ADDITIONAL INFORMATION ON THIS EVENT. KONG

Last Updated: 1106 AM EDT SUN AUG 27 2017